Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart fester

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,62 Prozent höher bei 16 275,44 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,627 Prozent fester bei 16 276,47 Punkten in den Handel, nach 16 175,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 293,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 231,58 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.03.2024, bei 15 973,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, stand der NASDAQ Composite bei 14 972,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 12 123,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,22 Prozent nach oben. Bei 16 538,86 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Arundel (+ 11,11 Prozent auf 0,16 CHF), Encore Wire (+ 10,81 Prozent auf 289,20 USD), Century Aluminum (+ 9,34 Prozent auf 18,02 USD), Dorel Industries (+ 3,68 Prozent auf 6,48 CAD) und Blackbaud (+ 2,97 Prozent auf 79,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Enzon Pharmaceuticals (-14,56 Prozent auf 0,08 USD), Ebix (-14,13 Prozent auf 0,79 USD), Logitech (-7,23 Prozent auf 73,96 CHF), Nektar Therapeutics (-4,79 Prozent auf 1,59 USD) und Salesforce (-3,71 Prozent auf 283,40 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 2 698 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,942 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,20 Prozent bei der Comtech Telecommunications-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at