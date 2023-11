Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Am Mittwoch ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0,46 Prozent auf 14 265,86 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,590 Prozent stärker bei 14 283,82 Punkten in den Handel, nach 14 199,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 226,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 359,61 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,928 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 12 983,81 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 505,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, stand der NASDAQ Composite bei 11 174,41 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 37,34 Prozent nach oben. Bei 14 446,55 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 265,04 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Sify (+ 8,11 Prozent auf 1,60 USD), Microvision (+ 7,05 Prozent auf 2,43 USD), EMCORE (+ 6,75 Prozent auf 0,39 USD), ImmunoGen (+ 6,11 Prozent auf 16,14 USD) und Dixie Group (+ 6,02 Prozent auf 0,67 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen QC (-37,90 Prozent auf 0,62 USD), Innodata (-20,67 Prozent auf 6,64 USD), USCorp (-10,34 Prozent auf 0,00 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,28 Prozent auf 13,50 USD) und Autodesk (-6,90 Prozent auf 202,66 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 13 259 163 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,727 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. CRESUD-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 42,01 Prozent gelockt.

