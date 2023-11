Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Am dritten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Mittwoch steigt der CAC 40 um 12:11 Uhr via Euronext um 0,07 Prozent auf 6 991,25 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,190 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,497 Prozent auf 6 951,48 Punkte an der Kurstafel, nach 6 986,23 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 991,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 950,95 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 7 060,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, notierte der CAC 40 bei 7 269,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, stand der CAC 40 noch bei 6 441,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 6,02 Prozent aufwärts. Bei 7 581,26 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 518,21 Punkten verzeichnet.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Crédit Agricole-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348,189 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,31 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at