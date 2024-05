Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SMI am Mittwochnachmittag steigen

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,83 Prozent fester bei 11 882,32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,262 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,209 Prozent fester bei 11 808,65 Punkten, nach 11 784,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 801,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 882,65 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,15 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 11 395,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, wies der SMI einen Wert von 11 284,18 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 11 578,25 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,37 Prozent zu. Bei 11 882,58 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 4,81 Prozent auf 531,80 CHF), Sonova (+ 3,88 Prozent auf 296,90 CHF), Sika (+ 1,87 Prozent auf 283,40 CHF), Geberit (+ 1,77 Prozent auf 564,80 CHF) und Partners Group (+ 1,72 Prozent auf 1 273,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Novartis (+ 0,05 Prozent auf 93,54 CHF), Richemont (+ 0,07 Prozent auf 136,50 CHF), Logitech (+ 0,17 Prozent auf 80,64 CHF), Zurich Insurance (+ 0,31 Prozent auf 453,90 CHF) und Swiss Re (+ 0,34 Prozent auf 103,75 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 450 591 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 247,488 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,30 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at