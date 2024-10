Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen

Der SPI springt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,47 Prozent auf 16 239,94 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,199 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,166 Prozent fester bei 16 190,16 Punkten in den Handel, nach 16 163,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Donnerstag bei 16 190,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 255,03 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,788 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 16 035,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, wies der SPI einen Stand von 16 212,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, lag der SPI noch bei 13 603,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 11,46 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Curatis (+ 13,95 Prozent auf 9,80 CHF), Molecular Partners (+ 7,71 Prozent auf 5,45 CHF), DocMorris (+ 6,18 Prozent auf 32,98 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,52 Prozent auf 0,09 CHF) und Kudelski (+ 5,09 Prozent auf 1,45 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-20,48 Prozent auf 0,07 CHF), Edisun Power Europe (-10,87 Prozent auf 41,00 CHF), HOCHDORF (-10,70 Prozent auf 0,53 CHF), Evolva (-10,00 Prozent auf 0,79 CHF) und ONE swiss bank (-7,89 Prozent auf 3,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 891 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 255,416 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

