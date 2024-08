Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen

Am Mittwoch ging es im SPI via SIX letztendlich um 0,32 Prozent auf 16 356,34 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,170 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,377 Prozent höher bei 16 364,95 Punkten, nach 16 303,53 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 397,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 326,34 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,311 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 15 919,28 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der SPI einen Wert von 15 066,69 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wies der SPI einen Wert von 14 927,07 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 12,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell GAM (+ 10,00 Prozent auf 0,24 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,17 Prozent auf 61,00 CHF), Comet (+ 4,75 Prozent auf 352,50 CHF), LEM (+ 4,56 Prozent auf 1 284,00 CHF) und Medartis (+ 4,17 Prozent auf 75,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-17,46 Prozent auf 7,80 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-17,22 Prozent auf 125,00 CHF), Idorsia (-6,65 Prozent auf 2,55 CHF), ASMALLWORLD (-4,05 Prozent auf 1,42 CHF) und Feintool International (-4,00 Prozent auf 18,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 510 306 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 257,972 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die CPH Group-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

