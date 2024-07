Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der SLI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,30 Prozent stärker bei 1 951,16 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 950,27 Zählern und damit 0,255 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 945,31 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 959,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 946,48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,579 Prozent abwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 03.06.2024, den Wert von 1 950,03 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 03.04.2024, einen Stand von 1 907,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 757,99 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,64 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams (+ 5,26 Prozent auf 1,31 CHF), Lindt (+ 3,04 Prozent auf 10 840,00 CHF), Julius Bär (+ 2,15) Prozent auf 52,28 CHF), Lonza (+ 2,14 Prozent auf 496,90 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,97 Prozent auf 269,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Life (-1,12 Prozent auf 652,80 CHF), Roche (-1,01 Prozent auf 246,00 CHF), Alcon (-0,95 Prozent auf 79,48 CHF), Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 473,00 CHF) und Swiss Re (-0,79 Prozent auf 107,10 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 611 033 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 242,913 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

