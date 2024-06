Gute Stimmung in Zürich: SLI beginnt Dienstagshandel im Plus

Am Dienstag gewinnt der SLI um 09:14 Uhr via SIX 0,25 Prozent auf 1 977,66 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,293 Prozent auf 1 978,56 Punkte an der Kurstafel, nach 1 972,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 977,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 980,23 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, stand der SLI bei 1 918,50 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, bei 1 906,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 757,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 12,14 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 1,79 Prozent auf 499,60 CHF), Sonova (+ 0,91 Prozent auf 289,70 CHF), Swatch (I) (+ 0,91) Prozent auf 189,50 CHF), Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 113,25 CHF) und Logitech (+ 0,73 Prozent auf 91,42 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,57 Prozent auf 263,10 CHF), Lindt (-0,85 Prozent auf 10 510,00 CHF), Lonza (-0,58 Prozent auf 498,10 CHF), Swisscom (-0,20 Prozent auf 501,00 CHF) und Nestlé (-0,17 Prozent auf 95,44 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 209 575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 261,025 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

