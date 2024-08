Gute Stimmung in Zürich: SMI mit Gewinnen

Am Nachmittag agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,03 Prozent auf 12 278,59 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,420 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 12 283,41 Punkte an der Kurstafel, nach 12 275,24 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 258,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 324,13 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Wert von 12 173,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der SMI einen Wert von 12 037,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, betrug der SMI-Kurs 10 839,06 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,92 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,06 Prozent auf 565,00 CHF), Sika (+ 0,81 Prozent auf 262,00 CHF), Swiss Re (+ 0,50 Prozent auf 110,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 48,03 CHF) und Richemont (+ 0,41 Prozent auf 136,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Nestlé (-0,80 Prozent auf 89,46 CHF), Swisscom (-0,56 Prozent auf 529,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,23 Prozent auf 257,40 CHF), UBS (-0,19 Prozent auf 26,16 CHF) und Zurich Insurance (-0,17 Prozent auf 482,30 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1 117 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 241,920 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,58 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

