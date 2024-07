Gute Stimmung in Zürich: SMI mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der SMI am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,51 Prozent stärker bei 12 079,43 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,375 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,198 Prozent tiefer bei 11 994,51 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 018,30 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 101,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 11 988,30 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,227 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.06.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 008,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, stand der SMI bei 11 691,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 217,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,14 Prozent aufwärts. Bei 12 295,18 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 1,76 Prozent auf 260,30 CHF), Alcon (+ 1,46 Prozent auf 80,64 CHF), Swiss Life (+ 1,38 Prozent auf 661,80 CHF), Sonova (+ 1,37 Prozent auf 282,10 CHF) und Holcim (+ 1,35 Prozent auf 80,86 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Roche (-1,22 Prozent auf 243,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,33 Prozent auf 268,30 CHF), Givaudan (-0,09 Prozent auf 4 305,00 CHF), Richemont (+ 0,07 Prozent auf 141,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,40 Prozent auf 50,50 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 356 462 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 243,928 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,29 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at