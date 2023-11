Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

So performte der SPI am Montag letztendlich.

Zum Handelsschluss gewann der SPI im SIX-Handel 0,28 Prozent auf 13 899,63 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,826 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,226 Prozent auf 13 891,77 Punkte an der Kurstafel, nach 13 860,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 13 841,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 920,55 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI wies vor einem Monat, am 13.10.2023, einen Wert von 14 240,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der SPI 14 623,89 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wies der SPI 14 256,26 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2023 verlor der Index bereits um 1,03 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 451,76 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ONE swiss bank (+ 15,15 Prozent auf 3,04 CHF), Montana Aerospace (+ 7,78 Prozent auf 13,02 CHF), Comet (+ 5,95 Prozent auf 217,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,43 Prozent auf 0,43 CHF) und Starrag Group (+ 5,21 Prozent auf 50,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Arundel (-22,73 Prozent auf 0,17 CHF), Spexis (-15,38 Prozent auf 0,06 CHF), ObsEva (-11,76 Prozent auf 0,05 CHF) und Addex Therapeutics (-8,33 Prozent auf 0,04 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die Kinarus-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 638 057 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 266,672 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at