Gute Stimmung in Zürich: SPI mittags mit grünem Vorzeichen

Der SPI springt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent auf 15 074,21 Punkte an. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,890 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,678 Prozent auf 15 117,21 Punkte an der Kurstafel, nach 15 015,45 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 15 133,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 072,78 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,104 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 26.03.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 359,09 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.01.2024, den Stand von 14 839,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, stand der SPI noch bei 14 984,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,46 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 16,67 Prozent auf 0,01 CHF), Idorsia (+ 9,76 Prozent auf 1,91 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,32 Prozent auf 7,18 CHF), ams (+ 6,22 Prozent auf 1,10 CHF) und Peach Property Group (+ 4,29 Prozent auf 9,24 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil CI Com SA (-27,01 Prozent auf 1,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,53 Prozent auf 0,54 CHF), ONE swiss bank (-6,25 Prozent auf 3,75 CHF), HOCHDORF (-5,90 Prozent auf 1,36 CHF) und Addex Therapeutics (-4,35 Prozent auf 0,11 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 53 754 059 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,084 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at