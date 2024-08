Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende mit Kursplus

Am Mittwoch wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI erhöhte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,39 Prozent auf 16 380,47 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,214 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,165 Prozent höher bei 16 344,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 317,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 16 434,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 327,82 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,033 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 246,90 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 15 844,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 538,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 12,43 Prozent zu. Bei 16 484,31 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 21,58 Prozent auf 3,38 CHF), Ypsomed (+ 5,56 Prozent auf 408,00 CHF), Givaudan (+ 3,72 Prozent auf 4 354,00 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,20 Prozent auf 25,80 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 2,91 Prozent auf 45,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen HOCHDORF (-76,57 Prozent auf 0,42 CHF), Lalique (-23,04 Prozent auf 29,40 CHF), Curatis (-14,10 Prozent auf 5,24 CHF), Meyer Burger Technology (-11,25 Prozent auf 1,72 CHF) und Addex Therapeutics (-8,62 Prozent auf 0,07 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Addex Therapeutics-Aktie. 3 560 064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,668 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at