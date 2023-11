Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,09 Prozent stärker bei 13 912,60 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,815 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,072 Prozent stärker bei 13 909,46 Punkten, nach 13 899,51 Punkten am Vortag.

Bei 13 912,60 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 906,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wurde der SPI mit 14 108,92 Punkten berechnet. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2023, einen Stand von 14 636,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, wurde der SPI mit 13 647,42 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Minus von 0,938 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Talenthouse (+ 38,89 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (+ 30,18 Prozent auf 0,22 CHF), SHL Telemedicine (+ 9,03 Prozent auf 7,85 CHF), Molecular Partners (+ 8,57 Prozent auf 3,80 CHF) und ONE swiss bank (+ 8,40 Prozent auf 2,84 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ObsEva (-20,00 Prozent auf 0,04 CHF), Orascom Development (-4,58 Prozent auf 5,00 CHF), Tornos SA (-3,51 Prozent auf 5,50 CHF), PLAZZA (-2,30 Prozent auf 297,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,68 Prozent auf 245,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 1 690 743 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,059 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,95 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at