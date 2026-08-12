H&R Block Aktie
WKN: 859376 / ISIN: US0936711052
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12.08.2026 05:48:36
H&R Block Inc. Q4 Sales Increase
(RTTNews) - H&R Block Inc. (HRB) announced a profit for fourth quarter of $293.68 million
The company's bottom line totaled $293.68 million, or $2.30 per share. This compares with $299.44 million, or $2.20 per share, last year.
Excluding items, H&R Block Inc. reported adjusted earnings of $304.20 million or $2.38 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $1.145 billion from $1.111 billion last year.
H&R Block Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $293.68 Mln. vs. $299.44 Mln. last year. -EPS: $2.30 vs. $2.20 last year. -Revenue: $1.145 Bln vs. $1.111 Bln last year.
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Nachrichten zu H&R Block Inc.
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05.05.26
|Ausblick: H&R Block stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu H&R Block Inc.
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