H. B. Fuller Aktie
WKN: 861402 / ISIN: US3596941068
|
24.09.2025 22:42:33
H.B. Fuller Company Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - H.B. Fuller Company (FUL) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $67.16 million, or $1.23 per share. This compares with $55.36 million, or $0.98 per share, last year.
Excluding items, H.B. Fuller Company reported adjusted earnings of $1.26 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.8% to $892.04 million from $917.93 million last year.
H.B. Fuller Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $67.16 Mln. vs. $55.36 Mln. last year. -EPS: $1.23 vs. $0.98 last year. -Revenue: $892.04 Mln vs. $917.93 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $4.10 to $4.25
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu H. B. Fuller Co.mehr Nachrichten
|
23.09.25
|Ausblick: H B Fuller stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.06.25
|Ausblick: H B Fuller stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)