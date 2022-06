Habeck: Situation bei Gaslieferstopp kann schlimmer werden als Corona-Pandemie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor harten Folgen eines möglichen Lieferstopps von russischem Gas gewarnt, die schlimmer sein könnten als in der Corona-Krise. "Wenn wir nur mit halb vollen Speichern in den Winter gehen und der Gashahn abgedreht wird, dann reden wir über eine schwere Wirtschaftskrise, die Deutschland trifft, und über politische Maßnahmen, die schwer einschneiden, wo man nichts mehr richtig machen kann", erklärte er beim Tag der Industrie in Berlin. "Wir reden hier über eine politische Situation, eine ökonomische Situation, die schlimmer werden kann als die Corona-Pandemie."

Nicht allen sei wohl klar, was gerade verhandelt werde. "Wir reden darüber, dass der Angriff mit Energie als Waffe gegen uns geführt wird". Es gehe um ein Szenario, das möglicherweise über Monate andauere. "Dann reden wir nicht mehr darüber, dass vielleicht der Shareholder-value in dem Jahr 22/23 etwas zurückgegangen ist, sondern, dass die Unternehmen einfach weg sind", sagte Habeck. Der Plan sei, möglichst schnell eine Unabhängigkeit von russischen Zufuhren herzustellen. "Das ist der Plan, aber es ist ein ehrgeiziger Plan, und es gibt natürlich gar keine Garantie, dass er aufgeht", betonte er. Gehe er auf, seien die Speicher im Winter voll.

Der russische Präsident Wladimir Putin verfolge immer das gleiche Muster: die Menge zu reduzieren und die Preise nach oben zu treiben, um "eine Debatte über Not und über Angst" auszulösen. Was man in der vergangenen Woche gesehen habe, sei aber noch einmal eine andere Dimension. "Die Reduktion der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 ist auch ein Angriff auf uns, ein ökonomischer Angriff auf uns", meinte Habeck. Putin führe den Krieg, weil er die individuelle Freiheit von Menschen nicht ertragen könne. "Deswegen darf er diesen Krieg nicht erfolgreich abschließen, weil das bedeuten würde, dass Diktatoren die Freiheit immer wieder erfolgreich angreifen können."

