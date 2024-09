Habeck will Elektro-Mobilität weiter fördern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung denkt über eine weitere Förderung der E-Mobilität nach. Das erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei seinem Besuch eines Werks des Autokonzerns Volkswagen in Emden. Der Konzern hatte jüngst angesichts des schleppenden Absatzes von Elektrofahrzeugen ein massives Sparprogramm und Stellenkürzungen angekündigt. Habeck betonte, dass die Bundesregierung bereits steuerliche Erleichterungen für Elektroautos angekündigt hat. Konkrete finanzielle Zusagen machte er aber nicht. Am Montag trifft er sich mit Vertretern der Industrie zu einem Autogipfel.

"Was die Politik immer wieder prüfen muss ist, ob wir die Marktsignale richtig setzen und noch verstärken können", sagte Habeck bei seinem Besuch in Emden. Es sei seine Strategie seit Anbeginn gewesen, "industriepolitisch die Zukunftstechnologien zu fördern", so der Minister.

Das Kabinett hat Anfang September die Einführung einer degressiven Abschreibung für neue Elektrofahrzeuge und Erleichterungen bei der Dienstwagenbesteuerung von E-Autos beschlossen.

Habeck betonte, dass es außerdem darum gehe, politisch Marktsignale zu setzen. Es gehe etwa um den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur und auch praktisch darauf hinzuarbeiten, dass man Vereinbarungen trifft zwischen den verschiedenen Betreibern von Ladesäulen, damit es nicht zu große Preissprünge zwischen den Ländern in der Europäischen Union gibt. "Auch wenn man nur spitz abrechnet, lohnt es sich heute schon ein elektrisches Fahrzeug zu kaufen", sagte Habeck.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2024 05:19 ET (09:19 GMT)