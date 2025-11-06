Haci Omer Sabanci: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Haci Omer Sabanci hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal -1,360 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Haci Omer Sabanci im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 287,06 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 220,85 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at