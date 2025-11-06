|
06.11.2025 06:31:29
Haci Omer Sabanci: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Haci Omer Sabanci hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal -1,360 TRY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Haci Omer Sabanci im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 287,06 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 220,85 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.