LISSABON/MADRID (dpa-AFX) - Ausgerechnet der am häufigsten gefangene Hai im Atlantik geht bei einer internationalen Fischereikonferenz leer aus. Die Sondersitzung der Fischereikommission ICCAT im südportugiesischen Vilamoura brachte unter anderem zwar Fortschritte gegen eine besonders grausame Fangpraxis: das Abtrennen von Haiflossen und Zurückwerfen der teils noch lebenden Tiere ins Meer. Für den Blauhai gibt es vorerst aber keine neuen Schutzregeln. Dabei entfallen nach Angaben der Meeresschutzorganisation Pro Wildlife rund 85 Prozent der gemeldeten Haifänge im Atlantik auf diese Art.

Die Deutsche Stiftung Meeresschutz (DSM) hatte vor dem Treffen von einer "Schicksalswoche" gesprochen und strenge Fanglimits und auch wirksame Kontrollen gegen den massiven Beifang gefordert. DSM-Beobachterin Iris Ziegler war am Ende enttäuscht. "Das Schlimmste konnten wir gerade noch verhindern, aber Fortschritt sieht anders aus", bilanzierte die Hai- und Fischereispezialistin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Ziegler sprach von "Stillstand". Die bisherigen Fangbegrenzungen reichten nicht aus, um die Bestände langfristig zu sichern. Im Nordatlantik bestehe eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dass der Blauhai bereits überfischt sei. Zudem werde die tatsächliche Zahl der getöteten Tiere vermutlich unterschätzt, weil viele zurückgeworfene Haie nicht gemeldet würden.

Zumindest entgeht der Makohai einer Lockerung der Fangregeln

Ein langfristiger Plan für die nachhaltige Bewirtschaftung der Blauhai-Bestände scheiterte am Streit zwischen den USA und der EU. Brüssel wollte zunächst wissenschaftlich fundierte Schutzziele festlegen, Washington verlangte, dabei auch den bedrohten Kurzflossenmako einzubeziehen. Beide Arten werden häufig in denselben Fischereien gefangen. Die EU lehnte die Verknüpfung ab, die USA blockierten daraufhin den Vorschlag. Ein Schutzplan wird damit frühestens 2029 statt wie geplant 2028 greifen. "Der Blauhai ist der eigentliche Verlierer dieser Tagung", sagte auch Mona Schweizer von Pro Wildlife.

Ein weiterer Streitpunkt war der bedrohte Kurzflossenmako im Nordatlantik. Die USA wollten das seit 2021 geltende Anlande- und Mitnahmeverbot lockern und die erlaubte Menge getöteter Tiere von 250 auf 1.400 Tonnen erhöhen. Als Begründung dienten neue, umstrittene Berechnungen, wonach Weibchen bereits mit 8 statt 16 Jahren geschlechtsreif werden.

Eine Überprüfung dieser Studie wird erst Ende 2027 erwartet. Die USA zogen ihren Antrag vorerst zurück. "Dass dieses Fangverbot überhaupt zur Disposition stand, ist ein Alarmsignal. Der Kurzflossenmako hat sich von der Überfischung vergangener Jahrzehnte bis heute nicht erholt", sagte Schweizer.

Das Problem der begehrten Haiflossen-Suppe

Fortschritte gab es beim sogenannten Finning. Dabei schneiden Fischer den Haien auf See die Flossen ab, um sie etwa für die Zubereitung der begehrten Haiflossen-Suppe zu verkaufen. Die Körper werfen sie zurück ins Meer - häufig sind die Tiere noch am Leben und verenden ohne ihre Flossen.

Nach 18 Jahren Verhandlungen einigte sich die ICCAT auf strengere Regeln: Bei frisch angelandeten Haien müssen die Flossen künftig am Körper bleiben. Für gefrorene Tiere sind Ausnahmen vorgesehen: Ihre Flossen dürfen abgetrennt und wieder am Körper befestigt oder gesondert gekennzeichnet werden. Die neuen Vorgaben gelten ab 2027, für gefrorene Tiere aber erst ab 2030.

Umweltorganisationen begrüßten die Einigung grundsätzlich, sie kritisierten aber die Ausnahmen für gefrorene Tiere, die auf See kaum zu kontrollieren seien. Das sei "eine Mogelpackung", lautete die Einschätzung von Iris Ziegler, die die Verhandlungen vor Ort verfolgt hat. Gerade bei den großen industriellen Fangflotten bestehe die Gefahr, dass das Verbot weiterhin umgangen werde, warnt sie./er/DP/zb