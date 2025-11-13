Hakudo legte Quartalsergebnis vor

Hakudo hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Hakudo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 47,17 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,64 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at