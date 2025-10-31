Halla Climate Control präsentierte Quartalsergebnisse

Halla Climate Control hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 80,55 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -40,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 705,70 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 499,78 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 79,85 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 2 666,97 Milliarden KRW geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at