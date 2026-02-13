|
13.02.2026 06:31:29
Halla: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Halla veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,16 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1068,000 KRW erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Halla 340,17 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 352,88 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2262,23 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Halla ein EPS von 2087,00 KRW je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1 335,04 Milliarden KRW gegenüber 1 330,41 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.