Halla: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Halla veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,16 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1068,000 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Halla 340,17 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 352,88 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2262,23 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Halla ein EPS von 2087,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1 335,04 Milliarden KRW gegenüber 1 330,41 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

