HALOWS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HALOWS hat am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 92,64 JPY, nach 99,65 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 57,88 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at