HAMBORNER REIT-Aktie etwas höher: HAMBORNER REIT hebt Jahresziel für operativen Gewinn weiter an

Das operative Ergebnis (FFO) soll im laufenden Jahr 53 bis 54 Millionen Euro erreichen, statt der bisher geplanten 51 bis 53 Millionen, wie der Gewerbeimmobilien-Spezialist HAMBORNER REIT am Donnerstag mitteilte. Damit stellt das Management nun in jedem Fall eine Verbesserung gegenüber des 2022er-Wertes von 51 Millionen Euro in Aussicht. Die Erlöse aus Mieten und Pachten sollen 2023 weiterhin 88 bis 89 Millionen Euro erreichen.

Von Januar bis Ende September 2023 stieg die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,3 Prozent auf 42,2 Millionen Euro. Die Erlöse aus Mieten und Pachten kletterten mit einem Plus von knapp 5 Prozent auf 66,2 Millionen Euro nicht so deutlich. Unter dem Strich brach das Ergebnis wegen höherer Abschreibungen auf 2,7 Millionen Euro ein - nach 10,1 ein Jahr zuvor. Viele Immobilienunternehmen mussten in den vergangenen Quartalen wegen steigender Zinsen und der Flaute des Immobilienmarktes die Bewertungen ihrer Objekte anpassen.

HAMBORNER REIT-Titel steigen im XETRA-Handel zeitweise um 0,30 Prozent auf 6,66 Euro.

/mis/stk

DUISBURG (dpa-AFX)