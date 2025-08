MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hamborner Reit anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 7,50 auf 7,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsmöglichkeiten des Gewerbeimmobilien-Spezialisten seien derzeit in puncto Portfolio-Größe und operative Entwicklung (Funds from Operations) begrenzt, schrieb Andre Remke am Dienstag. Der Barmittelzufluss sei jedoch weiterhin stark und die Dividendenrendite unverändert attraktiv./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 15:09 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.