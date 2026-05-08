HAMBORNER REIT legte Quartalsergebnis vor

HAMBORNER REIT hat am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HAMBORNER REIT mit 0,030 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Im abgelaufenen Quartal hat HAMBORNER REIT 25,8 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at