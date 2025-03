Hamburg: Grünen-Chef hofft auf rot-grüne Sondierungen

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak hofft, dass Hamburgs Wahlsieger Peter Tschentscher von der SPD zunächst mit den nach Prognosen drittplatzierten Grünen statt mit der CDU Gespräche führt. "Das hat er angekündigt", sagte Banaszak in der ARD. SPD und Grüne kämen "aus einer erfolgreichen Landesregierung". Es sehe so aus, als hätten die Grünen wie zuvor schon bei der Bundestagswahl an Union und Linke verloren./hrz/DP/he