06.11.2025 06:31:29
Hamilton Insurance Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hamilton Insurance Group hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite standen 665,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 564,6 Millionen USD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
