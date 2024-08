Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsstart steigen

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,10 Prozent auf 4 890,31 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,141 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 4 885,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 885,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 891,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 884,98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 897,44 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 22.05.2024, bei 5 025,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 260,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,37 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 0,78 Prozent auf 32,36 EUR), Siemens (+ 0,33 Prozent auf 165,40 EUR), BASF (+ 0,28 Prozent auf 44,29 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,20 Prozent auf 25,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,17 Prozent auf 466,30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil UniCredit (-0,72 Prozent auf 35,76 EUR), Eni (-0,63 Prozent auf 14,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,54 Prozent auf 3,60 EUR), Enel (-0,44 Prozent auf 6,58 EUR) und Bayer (-0,43 Prozent auf 27,99 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 147 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 338,591 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,39 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at