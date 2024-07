Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,45 Prozent höher bei 4 988,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,196 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,138 Prozent auf 4 972,67 Punkte an der Kurstafel, nach 4 965,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 993,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 972,67 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.06.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 953,37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 070,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 390,99 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,54 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 1,44 Prozent auf 36,94 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,08 Prozent auf 107,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 450,20 EUR), Infineon (+ 0,99 Prozent auf 35,08 EUR) und Eni (+ 0,97 Prozent auf 14,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Stellantis (-0,53 Prozent auf 18,24 EUR), Bayer (-0,46 Prozent auf 26,11 EUR), SAP SE (-0,29 Prozent auf 187,12 EUR), BMW (-0,20 Prozent auf 88,26 EUR) und Deutsche Börse (-0,03 Prozent auf 190,70 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 571 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 380,006 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

