Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,09 Prozent leichter bei 4 516,18 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 4 522,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 520,36 Punkten am Vortag.

Bei 4 522,04 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 512,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Wert von 4 571,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 391,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 855,63 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,37 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,21 Prozent auf 451,00 EUR), SAP SE (+ 0,86 Prozent auf 190,70 EUR), RELX (+ 0,53 Prozent auf 36,04 GBP), Diageo (+ 0,40 Prozent auf 25,33 GBP) und Unilever (+ 0,28 Prozent auf 43,41 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-1,29 Prozent auf 51,91 GBP), Richemont (-1,25 Prozent auf 138,05 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,10 Prozent auf 28,31 GBP), UBS (-1,07 Prozent auf 26,93 CHF) und GSK (-1,03 Prozent auf 14,95 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 638 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 576,330 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,60 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at