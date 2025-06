Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

So bewegte sich der STOXX 50 schlussendlich.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,51 Prozent fester bei 4 568,31 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,171 Prozent auf 4 552,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 545,06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 551,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 578,97 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der STOXX 50 bei 4 479,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 718,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2024, lag der STOXX 50 bei 4 479,24 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 5,29 Prozent. Bei 4 826,72 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Diageo (+ 2,44 Prozent auf 20,39 GBP), Airbus SE (+ 2,32 Prozent auf 170,24 EUR), Siemens (+ 1,87 Prozent auf 218,05 EUR), Roche (+ 1,29 Prozent auf 267,20 CHF) und AstraZeneca (+ 1,20 Prozent auf 107,66 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen UBS (-2,03 Prozent auf 26,96 CHF), BP (-1,87 Prozent auf 3,59 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,11 Prozent auf 4,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,48 Prozent auf 51,54 EUR) und HSBC (-0,37 Prozent auf 8,73 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 241 119 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 314,453 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

