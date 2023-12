Handel in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Minus

Am Montag fällt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 16 757,20 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,686 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 16 760,59 Punkte an der Kurstafel, nach 16 759,22 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 734,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16 781,56 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der DAX einen Wert von 15 234,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 800,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, bei 14 370,72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 19,11 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 782,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 976,44 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 2,55 Prozent auf 313,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 22,84 EUR), QIAGEN (+ 0,96 Prozent auf 38,94 EUR), Deutsche Börse (+ 0,61 Prozent auf 181,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,61 Prozent auf 11,90 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Siemens Energy (-3,96 Prozent auf 10,92 EUR), Zalando (-3,10 Prozent auf 21,59 EUR), Bayer (-1,40 Prozent auf 31,45 EUR), Fresenius SE (-1,33 Prozent auf 28,15 EUR) und Continental (-1,30 Prozent auf 72,64 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 5 265 247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 173,326 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,74 zu Buche schlagen. Mit 8,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at