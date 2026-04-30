Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Der DAX springt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,68 Prozent auf 24 117,68 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,018 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,997 Prozent auf 23 715,71 Punkte an der Kurstafel, nach 23 954,56 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 208,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 23 715,71 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,325 Prozent nach. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Stand von 22 562,88 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Wert von 24 538,81 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der DAX noch bei 22 496,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,72 Prozent zurück. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 5,12 Prozent auf 49,26 EUR), Bayer (+ 2,91 Prozent auf 37,51 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,72 Prozent auf 291,10 EUR), Brenntag SE (+ 2,58 Prozent auf 61,26 EUR) und EON SE (+ 1,93 Prozent auf 18,77 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,27 Prozent auf 509,40 EUR), Commerzbank (-2,65 Prozent auf 34,51 EUR), Scout24 (-2,29 Prozent auf 70,35 EUR), GEA (-2,28 Prozent auf 57,85 EUR) und Symrise (-1,82 Prozent auf 74,30 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 636 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 191,443 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at