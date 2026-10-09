Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag.

Der DAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,12 Prozent auf 25 085,09 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,086 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,685 Prozent auf 24 976,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24 806,97 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 136,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 955,71 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,659 Prozent nach. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 25 576,45 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 25 118,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der DAX bei 24 611,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,22 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 4,52 Prozent auf 23,84 EUR), SAP SE (+ 3,67 Prozent auf 191,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,25 Prozent auf 144,35 EUR), GEA (+ 2,60 Prozent auf 69,10 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,56 Prozent auf 37,66 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Rheinmetall (-0,68 Prozent auf 928,50 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 51,47 EUR), Airbus SE (-0,12 Prozent auf 187,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,23 Prozent auf 39,12 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 377 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at