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Index-Performance 18.08.2026 15:58:52

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab

Der LUS-DAX erleidet heute Verluste.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:54 Uhr um 0,29 Prozent auf 26 227,00 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 151,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 306,00 Zählern.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 24 816,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 372,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 18.08.2025, mit 24 347,00 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 2,44 Prozent auf 49,07 EUR), Scout24 (+ 2,24 Prozent auf 77,45 EUR), SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 183,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 74,24 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,34 Prozent auf 28,77 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-5,45 Prozent auf 58,59 EUR), Siemens Energy (-4,30 Prozent auf 155,80 EUR), Heidelberg Materials (-2,06 Prozent auf 157,00 EUR), Siemens (-2,00 Prozent auf 276,65 EUR) und MTU Aero Engines (-1,65 Prozent auf 375,10 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 974 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,483 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Henkel KGaA Vz. 75,04 0,48% Henkel KGaA Vz.
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