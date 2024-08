Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

Am Montag gab der MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 2,08 Prozent auf 23 955,05 Punkte nach. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 239,108 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,661 Prozent auf 24 302,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24 464,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 23 476,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 302,25 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 05.07.2024, mit 25 728,13 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Wert von 26 300,82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 28 087,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 10,74 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,36 Prozent auf 134,10 EUR), HUGO BOSS (+ 1,32 Prozent auf 38,36 EUR), Lufthansa (+ 0,76 Prozent auf 5,60 EUR), HELLA GmbH (+ 0,69 Prozent auf 87,00 EUR) und Delivery Hero (+ 0,28 Prozent auf 19,44 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen United Internet (-17,56 Prozent auf 16,20 EUR), Aurubis (-11,91 Prozent auf 60,65 EUR), freenet (-4,48 Prozent auf 24,32 EUR), Ströer SE (-4,34 Prozent auf 57,35 EUR) und WACKER CHEMIE (-4,03 Prozent auf 83,28 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 313 261 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,263 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

