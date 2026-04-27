Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Der MDAX bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,86 Prozent auf 30 508,91 Punkte zu. Die MDAX-Mitglieder sind damit 361,028 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,391 Prozent auf 30 368,19 Punkte an der Kurstafel, nach 30 249,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30 569,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 367,75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.03.2026, den Wert von 27 655,45 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 31 727,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der MDAX 28 294,65 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,52 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 9,97 Prozent auf 49,42 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,63 Prozent auf 31,22 EUR), Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 222,40 EUR), Jungheinrich (+ 2,39 Prozent auf 24,82 EUR) und Delivery Hero (+ 1,79 Prozent auf 19,85 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,52 Prozent auf 47,82 EUR), AIXTRON SE (-1,48 Prozent auf 45,88 EUR), LANXESS (-0,78 Prozent auf 17,92 EUR), K+S (-0,57 Prozent auf 15,68 EUR) und Aurubis (-0,37 Prozent auf 186,60 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 255 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,732 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TUI-Aktie präsentiert mit 5,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at