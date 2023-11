Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus

Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent fester bei 23 984,19 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 219,665 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,067 Prozent fester bei 23 860,43 Punkten, nach 23 844,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 24 133,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 860,43 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 26 075,11 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 837,05 Punkten. Der MDAX wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, mit 23 678,05 Punkten bewertet.

Der Index gab seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,85 Prozent nach. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 626,97 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell LEG Immobilien (+ 5,60 Prozent auf 58,80 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 5,25 Prozent auf 5,37 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,82 Prozent auf 81,30 EUR), TAG Immobilien (+ 4,20 Prozent auf 10,24 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,03 Prozent auf 16,38 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Knorr-Bremse (-3,56 Prozent auf 52,54 EUR), HelloFresh (-3,07 Prozent auf 20,50 EUR), Stabilus SE (-2,85 Prozent auf 59,55 EUR), HENSOLDT (-1,57 Prozent auf 27,56 EUR) und Gerresheimer (-1,36 Prozent auf 87,35 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 439 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 15,300 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at