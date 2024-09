Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,37 Prozent auf 25 326,44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 245,814 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,030 Prozent auf 25 240,90 Punkte an der Kurstafel, nach 25 233,21 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 327,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 238,88 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 0,900 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.08.2024, wies der MDAX einen Stand von 24 321,70 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.06.2024, den Wert von 26 075,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, stand der MDAX bei 27 055,95 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 5,63 Prozent. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,87 Prozent auf 36,97 EUR), HUGO BOSS (+ 1,71 Prozent auf 35,16 EUR), K+S (+ 1,45 Prozent auf 10,47 EUR), thyssenkrupp (+ 1,45 Prozent auf 2,86 EUR) und LANXESS (+ 1,42 Prozent auf 24,92 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Delivery Hero (-0,90 Prozent auf 27,50 EUR), Stabilus SE (-0,55 Prozent auf 36,10 EUR), Aroundtown SA (-0,41 Prozent auf 2,67 EUR), LEG Immobilien (-0,41 Prozent auf 92,30 EUR) und RATIONAL (-0,40 Prozent auf 871,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 649 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19,432 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,68 Prozent die höchste Dividendenrendite.

