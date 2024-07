Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent auf 14 422,69 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 99,663 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 2,27 Prozent auf 14 031,72 Punkte an der Kurstafel, nach 14 357,57 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 031,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14 422,70 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 14 473,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, wurde der SDAX auf 14 053,25 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Wert von 13 682,85 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,35 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 6,91 Prozent auf 65,00 EUR), ATOSS Software (+ 2,34 Prozent auf 122,60 EUR), IONOS (+ 2,14 Prozent auf 26,20 EUR), DEUTZ (+ 1,99 Prozent auf 5,64 EUR) und SMA Solar (+ 1,94 Prozent auf 25,28 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen TAKKT (-11,55 Prozent auf 10,26 EUR), Amadeus FiRe (-3,28 Prozent auf 100,40 EUR), BayWa (-2,83 Prozent auf 11,66 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,50 Prozent auf 1,18 EUR) und KWS SAAT SE (-1,25 Prozent auf 63,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Ceconomy St-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 37 778 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,304 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Ceconomy St-Aktie verzeichnet mit 5,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

