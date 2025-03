NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von SMA Solar nach ihrer jüngsten Kursrally bei unverändertem Kursziel von 20 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Zudem habe sich die Berechenbarkeit der Auftragsentwicklung beim Hersteller von Wechselrichtern verschlechtert, begründete Analyst Constantin Hesse seine am Montag vorliegende Neubewertung./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 14:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2025 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.