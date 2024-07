Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich im Plus

Am Montag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,15 Prozent höher bei 14 522,66 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 99,663 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 031,72 Zählern und damit 2,27 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 357,57 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 523,96 Punkte, das Tagestief hingegen 14 031,72 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 473,71 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2024, den Wert von 14 053,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, einen Stand von 13 682,85 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,08 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 11,02 Prozent auf 67,50 EUR), PVA TePla (+ 5,56 Prozent auf 14,61 EUR), Nagarro SE (+ 3,64 Prozent auf 79,80 EUR), DEUTZ (+ 2,80 Prozent auf 5,69 EUR) und Salzgitter (+ 2,65 Prozent auf 17,06 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen TAKKT (-8,45 Prozent auf 10,62 EUR), BayWa (-4,83 Prozent auf 11,42 EUR), Amadeus FiRe (-4,53 Prozent auf 99,10 EUR), CEWE Stiftung (-1,64 Prozent auf 95,70 EUR) und HAMBORNER REIT (-1,20 Prozent auf 6,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 153 333 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 7,304 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at