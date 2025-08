Optimismus in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Am Dienstag notiert der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,77 Prozent höher bei 17 214,93 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 88,059 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,218 Prozent höher bei 17 120,92 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 083,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 120,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 214,93 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 17 480,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 124,86 Punkten auf. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 05.08.2024, einen Wert von 13 348,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 23,96 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Stabilus SE (+ 2,53 Prozent auf 22,30 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,33 Prozent auf 15,78 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1,89 Prozent auf 9,69 EUR), PVA TePla (+ 1,85 Prozent auf 20,90 EUR) und NORMA Group SE (+ 1,82 Prozent auf 15,66 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen STO SE (-1,13 Prozent auf 122,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-0,67 Prozent auf 2,24 EUR), SFC Energy (-0,61 Prozent auf 16,24 EUR), Mutares (-0,55 Prozent auf 26,90 EUR) und Klöckner (-0,48 Prozent auf 6,16 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Ceconomy St-Aktie. 104 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 4,656 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Verve Group-Aktie verzeichnet mit 5,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at