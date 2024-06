Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus

Um 09:12 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent höher bei 14 304,88 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 104,191 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,023 Prozent leichter bei 14 294,12 Punkten, nach 14 297,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 304,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 290,09 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 1,38 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 27.05.2024, mit 15 237,55 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 410,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 160,24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 3,50 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,12 Prozent auf 1,32 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,58 Prozent auf 48,58 EUR), Mutares (+ 1,10 Prozent auf 32,25 EUR), DEUTZ (+ 1,08 Prozent auf 5,63 EUR) und PATRIZIA SE (+ 0,98 Prozent auf 7,22 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ADTRAN (-2,03 Prozent auf 4,82 USD), BayWa (-1,43 Prozent auf 20,65 EUR), RENK (-1,16 Prozent auf 25,66 EUR), SCHOTT Pharma (-1,06 Prozent auf 26,18 EUR) und Douglas (-0,98 Prozent auf 17,16 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 49 316 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 7,026 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

