HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach vorläufigen Zahlen für 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer ersten Einschätzung am Montag. So liege das operative Ergebnis (Ebitda) sowohl über seiner Annahme als auch über der Konsensschätzung. Die für 2025 ausgegebenen Ziele des Immobilien-Vermögensverwalters lägen über seinen Schätzungen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





