Handel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus

Der SDAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,95 Prozent auf 14 419,76 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 117,538 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,003 Prozent tiefer bei 14 284,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 284,66 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14 423,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 284,30 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0,788 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 785,13 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.01.2024, den Wert von 13 573,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, notierte der SDAX bei 13 118,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 4,33 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 441,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell AUTO1 (+ 10,42 Prozent auf 4,75 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 8,70 Prozent auf 30,48 EUR), SFC Energy (+ 6,37 Prozent auf 18,70 EUR), Befesa (+ 5,47 Prozent auf 36,26 EUR) und MLP SE (+ 4,14 Prozent auf 5,79 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Deutsche Wohnen SE (-1,85 Prozent auf 18,08 EUR), IONOS (-1,64 Prozent auf 23,95 EUR), Vossloh (-1,54 Prozent auf 44,70 EUR), Klöckner (-1,46 Prozent auf 6,74 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-1,34 Prozent auf 19,12 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX ist die AUTO1-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 703 059 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,775 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert mit 5,42 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index weist die Schaeffler-Aktie mit 7,06 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

