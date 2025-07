HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe den Ausblick gesenkt wegen der schwachen Nachfrage in Nordamerika, schrieb Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ein weiteres Beispiel dafür, dass Unternehmen dort schrittweise die Auswirkungen der Zollunsicherheit berücksichtigen. Er hält es für unwahrscheinlich, dass diese Einflüsse im vierten Quartal noch aufgeholt werden können./rob/tih/nas



