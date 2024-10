Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich

Am Mittwoch klettert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 13 915,88 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 100,832 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,051 Prozent auf 13 901,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13 894,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 931,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 891,51 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,632 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 666,78 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, notierte der SDAX bei 14 290,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, lag der SDAX noch bei 12 213,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 0,685 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 4,21 Prozent auf 6,19 EUR), ATOSS Software (+ 2,27 Prozent auf 135,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,24 Prozent auf 64,00 EUR), Energiekontor (+ 2,20 Prozent auf 51,20 EUR) und PVA TePla (+ 1,81 Prozent auf 12,97 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen flatexDEGIRO (-4,21 Prozent auf 14,22 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-2,14 Prozent auf 3,44 EUR), AlzChem Group (-1,72 Prozent auf 57,20 EUR), Drägerwerk (-1,38 Prozent auf 46,30 EUR) und STO SE (-1,25 Prozent auf 126,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 146 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,546 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Mit 9,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at